В России выявлено 5 762 новых случая коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 762, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 754 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 895 868.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 19 061. За минувшие сутки зафиксировано 144 летальных исхода.

В общей сложности в стране зарегистрирован 1 085 281 случай COVID-19.

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