Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске

В частной наркологической клинике в Красноярске произошло возгорание, в результате которого погибли и пострадали люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Данные о возгорании в Красноярске на проспекте Мира, 115а поступили в службу 16 сентября около 23.46 мск. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и установили, что возгорание произошло в кабинете на первом этаже на площади 10 кв. м.

В результате случившегося, по данным Следственного комитета, погибли четыре человека и два — пострадали. Также были спасены 16 человек.

«В 1.19 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается», — говорится в сообщении.

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