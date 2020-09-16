Каждый десятый молодой американец обвинил евреев в холокосте

Карина Казанцева

Одиннадцать из ста американцев в возрасте от 18 до 39 лет обвинили евреев в холокосте, следует из исследования, проведенного в 50 штатах США Комиссией по материальным искам евреев в Германии. Об этом сообщается на ее сайте.

Чаще всего такой ответ давали в Нью-Йорке — в 19% случаев. Более того, только треть опрошенных знали, что при холокосте погибли шесть миллионов евреев. Также почти половина участников интервью не знали ни одного концентрационного лагеря или еврейского гетто.

Президент комиссии Гидеон Тейлор назвал результаты «шокирующими и огорчительными», призвав усилить борьбу против искажения истории.

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