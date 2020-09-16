В Нью-Йорке на аукционе продадут скелет тираннозавра
Карина Казанцева
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На Манхэттене аукционный дом Christie's выставит на продажу скелет тираннозавра, пишет The New York Times.
Отмечается, что это один из самых полных скелетов тираннозавра, состоящий из 188 костей. Палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон обнаружил его в 1987 году на раскопках в Южной Дакоте. По оценкам экспертов, тираннозавр весил 7-8 тонн, а его зубы были больше 27 см в длину.
В 1997 году скелет продали на аукционе Музею естественной истории Филда в Чикаго за $8,36 млн. Как пишет газета, на предстоящих торгах эта сумма может быть превышена.
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