В Нью-Йорке на аукционе продадут скелет тираннозавра

На Манхэттене аукционный дом Christie's выставит на продажу скелет тираннозавра, пишет The New York Times.

Отмечается, что это один из самых полных скелетов тираннозавра, состоящий из 188 костей. Палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон обнаружил его в 1987 году на раскопках в Южной Дакоте. По оценкам экспертов, тираннозавр весил 7-8 тонн, а его зубы были больше 27 см в длину.

В 1997 году скелет продали на аукционе Музею естественной истории Филда в Чикаго за $8,36 млн. Как пишет газета, на предстоящих торгах эта сумма может быть превышена.

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