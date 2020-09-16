В Лондоне продают самый узкий дом за почти миллион фунтов

В Лондоне продают самый узкий дом шириной в 1,8 метра за £950 тысяч (около 92 миллионов рублей), пишет РИА «Новости» со ссылкой на британское агентство недвижимости Winkworth.

Дом на западе Лондона втиснут между двумя зданиями и имеет свой сад. Площадь достигает 96 квадратных метров. У здания есть необычные детали: старинный паркетный пол, оригинальный дизайн ванны, терраса на крыше и двойные стеклянные двери в полный рост.

«Уникальный, красивый, стильный и, пожалуй, самый узкий дом в Англии. Намного больше, чем просто дом», — говорится в описании.

В прошлый раз здание продавалось в 2009 году за £550 тысяч (больше 53 миллионов рублей).

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