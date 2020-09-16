Убивший 77 человек боевик Брейвик попросил об УДО

Норвежский боевик Андрес Брейвик, осужденный за совершение теракта и гибель 77 человек в 2011 году, попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика.

«Андерс Беринг Брейвик просит об условно-досрочном освобождении. Он также планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав», — сказал адвокат.

Он отметил, что уже подал прошение об УДО. Правозащитник обратил внимание на то, что Брейвик провел в тюрьме более 8 лет из 21 года, и теперь имеет право просить об условно-досрочном освобождении.

Адвокат также добавил, что соответствующее прошение подписано двумя именами — Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен – это имя, которое Брейвик взял себе уже в тюрьме.

22 июля 2011 года в центре Осло сработало мощное взрывное устройство, заложенное Андерсом Брейвиком. Погибли 8 человек, сотни пострадали. В тот же день вооруженный винтовкой террорист отправился на остров Утойа и открыл огонь по подросткам, которые прибыли на слет молодежного крыла социал-демократической партии.

Погибли 69 человек, еще 66 были ранены. Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы.

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