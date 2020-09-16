«Тесак» сообщал адвокату о пытках незадолго до смерти

Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание

Адвокат националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак Алексей Михальчик сообщил изданию «Подъем», что его подзащитного пытали.

По данным адвоката, Марцинкевича заставляли подписать явки с повинной за убийства.

«Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек. И девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Необходимо проверять. У меня очень серьезные сомнения по поводу того, что он сделал это сам», — говорится в сообщении.

Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Baza: Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой

Стало известно содержание предсмертной записки «Тесака»

ФСИН подтверждает самоубийство «Тесака»