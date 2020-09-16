ФСИН начала доследственную проверку по факту суицида «Тесака»

Главное управление ФСИН по Челябинской области проводит служебную и доследственную проверки по факту суицида российского националиста Максима «Тесака» Марцинкевича, сообщает ТАСС.

«По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Марцинкевич был найден мертвым в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске. Он оставил предсмертную записку.

Отмечается, что осужденный находился в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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