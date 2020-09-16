Baza: Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой
Приговоренный к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима националист Максим Марцинкевич, по прозвищу «Тесак», покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Марцинкевич находился в одиночной камере.
Источник Baza отметил, что «Тесак» оставил предсмертную записку. Ее содержание не уточняется.
27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.
Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.
Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.
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