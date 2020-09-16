В России под наблюдением из-за коронавируса остаются более 223 тысяч человек

Более 223,6 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в РФ из-за подозрения на заражение COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 223 651 человек», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что всего в стране с начала пандемии было проведено более 41,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было проведено более 300 тыс. исследований.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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