Суд приговорил к обязательным работам мужчину, который выбросил собаку с балкона

Суд приговорил к 160 часам обязательных работ мужчину из Челябинска, который в состоянии опьянения выбросил с балкона 8-го этажа собаку своей подруги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

«Мировым судьей судебного участка № 5 Советского района Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Челябинска. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ», — сообщили в прокуратуре.

Так, его признали виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий.

В ходе заседания мужчина признал свою вину. Он рассказал, что находился в недельном запое в квартире своих друзей. Хозяева более недели не гуляли со своими собаками, и одна из них испражнилась на кухне.

После этого осужденный выбросил животное с балкона 8-го этажа, собака погибла.

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