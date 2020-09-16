Суррогатная мать с Украины объявлена в розыск по делу о торговле детьми в Москве

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск гражданку Украины Ирину Когут по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что женщине заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

По данным следствия, в 2014 и в 2016 годах обвиняемая родила трех детей, после чего представила в Тверской отдел ЗАГС заведомо ложную информацию об их родителях.

В дальнейшем при помощи фиктивных документов переправила их на территорию Филиппин, где дети были переданы за денежное вознаграждение неизвестным лицам.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана группа акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рожденных суррогатными матерями. Однако знакомые и родственники врачей считают бредовыми заявления о торговле людьми.

Как объяснил «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в России действия медиков, занимавшихся этой деятельностью, никак не подпадают под соответствующую статью, и ситуация требует правового регулирования.

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