Названы самые популярные имена детей в Москве за лето

Текущим летом москвичи отдали предпочтения именам Александр (722 младенца) и София (822 младенца) для своих новорожденных детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития.

Среди женских имен также популярностью пользуются Мария (644), Анна (601), Виктория (494), Алиса (478), Полина (429), Есения (114) и Стефания (114). Кроме того, в летний период на свет появились Афины (21) Арии (2), Венеры (4), Музы (3) и одна Джульетта.

Самыми популярными мужскими имена также стали Михаил (664), Максим (646) и Артем (560), Макар (111), Платон (102), Лука (66) и Добрыня (19). Новорожденные мальчики также получили необычные имена: Гамлет (4), Марс (2), Космос (1) и Июлиан (1).

Всего же летом в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек — 51,6% против 48,4%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве в июне на свет появились дети с именами Киану и Океана