Восемь грузовых вагонов сошли с рельсов под Липецком

Восемь вагонов грузового поезда с металлоломом сошли с рельсов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Юго-восточной железной дороги.

«Сегодня в 04:12 (мск) на станции Грязи-Орловские (Липецкая область) произошел сход восьми вагонов грузового поезда. Груз — металлолом. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет», — сообщили в руководстве ЮВЖД.

Отмечается, что к месту аварии были направлены ремонтные бригады со станций Кочетовка и Елец, а также специальная комиссия, которая установит причины инцидента.

Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов.

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