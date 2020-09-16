Семье убитой в США афроамериканки заплатят $12 млн

Семье афроамериканки Брионны Тейлор, которая погибла в марте текущего года в результате действий полицейских, получит от властей американского города Луисвилл (штат Кентукки) денежную компенсацию в размере $12 млн, заявил мэр города Грег Фишер. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как отметил юрист cемьи Бена Крампа, данная сумма является беспрецедентной.

«Насколько я понимаю, это крупнейшая сумма, выплаченная за неправомерную смерть чернокожей женщины, убитой полицией в Америке», — отметил Крамп.

Тейлор, которой на момент гибели было 26 лет, была сотрудницей скорой медицинской помощи. Она умерла в марте этого года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск в квартире выстрелили в нее восемь раз. Стражи порядка начали стрелять после того, как по ним открыл огонь бойфренд девушки, который посчитал, что был совершен взлом.