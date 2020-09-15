Весь кабмин Ирландии самоизолируется из-за плохого самочувствия одного министра

Все члены правительства Ирландии будут помещены на карантин из-за сообщений о плохом самочувствии министра здравоохранения республики. Об этом сказал представитель парламента Шона О'Фёриэл.

«Очень важная информация. Мне сказали, что из-за сегодняшних событий кабинет должен быть помещен на самоизоляцию», — цитирует его The Guardian.

Отмечается, что глава ирландского минздрава накануне резко почувствовал себя плохо. Врачи заподозрили у него COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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