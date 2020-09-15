Повторная вакцинация от COVID-19 сможет усилить иммунную защиту в 6 раз

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что повторное введение вакцины от коронавируса улучшает иммунную защиту организма от вируса в шесть раз и более. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Док-ток».

Директор центра Гамалеи уточнил, что это происходит благодаря образованию клеток памяти и антител, что формирует стойкий иммунитет и сформировать «иммунный ответ».

«При второй вакцинации у нас иммунная система <...> всю свою энергию, все свои способности направляет для того, чтобы еще усилить образование антител и, самое главное, чтобы образовались клетки памяти, — сказал он.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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