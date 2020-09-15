Застройщик оплатит восстановление горевшей краснодарской многоэтажки

Застройщик многоэтажки в Краснодаре, где 13 сентября произошел мощный пожар, оплатит расходы на восстановление сгоревших квартир. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

«Администрация Краснодара привлекла к строительным работам четыре подрядные организации. Расходы оплатит застройщик этого многоквартирного дома», — сообщили городские власти.

В ночь на 13 августа в Краснодаре на Российской улице загорелся мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. м. Огнем было уничтожено более 60 квартир.

Позже губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что, по предварительным данным, многоквартирный дом является самостроем.

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