Правительство одобрило проект об ограничении изъятия детей из семьи

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект об ограничении изъятия детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, инициатива наделяет органы внутренних дел дополнительными полномочиями.

При этом комиссия отметила, что законопроект необходимо доработать в части финансово-экономического обоснования, а именно — оценить объемы расходов и источники финансирования, которые потребуются для его реализации.

Отмечается, что инициаторами изменений выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

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