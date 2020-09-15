Сотни тысяч птиц обнаружили мертвыми на территории США и Мексики

Сотни тысяч перелетных птиц обнаружили мертвыми в США и Мексике. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что трупы большинства птиц были найдены 20 августа на полигоне Уайт-Сэндс и на территории заповедника в Нью-Мексико. Позже такие же случаи были зафиксированы в штатах Колорадо и Техас, а также на территории Мексики.

«Это шестизначное число. Просто глядя на масштаб того, что мы видим, мы понимаем, что это очень большое событие, сотни тысячи, а может быть и миллионы мертвых птиц», — заявила профессор Университета Нью-Мексико Марта Десмонд.

По ее словам, речь идет о разных видах птиц, в частности, воробьях и дроздах.

В настоящее время ученые выясняют, с чем может быть связана массовая гибель пернатых.

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