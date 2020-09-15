Житель Подмосковья обстрелял пролетающий легкомоторный самолет

В Солнечногорском районе Подмосковья мужчина открыл стрельбу по легкомоторному самолету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в понедельник, 14 сентября. Самолет совершил жесткую посадку в районе деревни Шевлино.

«Пилот пояснил, что около 16:30 на высоте 100 метров он увидел мужчину, который стреляет в сторону самолета, а затем услышал хлопок и удар по фюзеляжу», — сказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Личность стрелка установлена, проводится проверка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.