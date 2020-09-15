Нарышкин заявил, что в организме Навального не было яда при вылете в Берлин
В организме Алексея Навального не было ядов, когда он вылетал в Берлин, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Директор СВР добавил, что омские врачи провели глубокие исследования, в том числе на токсичные и отравляющие вещества. Экспертизы не показали наличие ядов.
«Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории Российской Федерации, в его организме каких-либо токсических, отравляющих веществ не содержалось», — заключил Нарышкин.
20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.
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