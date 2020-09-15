Попова заявила, что переболевший COVID-19 заразен еще три месяца

Человек, переболевший COVID-19, заразен еще до 90 дней, даже если у него нет симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА «Новости».

«У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней», — сказала Попова.

В России коронавирусом заразились 1 073 849, выздоровели 884 305, погибли 18 785 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.

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