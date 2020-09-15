Из московского бутика украли сумку за 395 тысяч рублей

В Москве из бутика похитили сумку стоимостью 395 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на ОМВД по Тверскому району.

Сотрудники магазина обнаружили пропажу при плановой инвентаризации. Сумка бренда Zilli за 395 тысяч рублей исчезла из торговой зоны.

Камеры видеонаблюдения показали, что аксессуар украл неизвестный посетитель. Он положил сумку в бумажный пакет и вынес ее из магазина.

По факту произошедшего проводится проверка.

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