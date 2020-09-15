Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сейсмологической сети обсерватории Гонконга.
По ее данным, подземные толчки были зарегистрированы в 6.41 по мск.
Эпицентр находился в центральной части полуострова — в 230 км к северу от Петропавловска-Камчатского.
Данных о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало.
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