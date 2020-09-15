Один человек погиб и трое пострадали от отравления угарным газом под Саратовом
В Саратовской области погибла женщина, еще три человека, включая ребенка, пострадали, предположительно, от отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
По предварительным данным, из квартиры дома в поселке Осиновский Марксовского района бригада скорой помощи госпитализировала 61-летнюю женщину, ее 41-летнюю дочь и 7-летнюю внучку. Кроме того, медики констатировали смерть 86-летней женщины.
Пострадавших обнаружили родственники.
Следователи рассказали, что в кухне данной квартиры имеется газовая колонка. По предварительной версии, причиной произошедшего стало отравление продуктами горения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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