В Москве во вторник ожидается до +17°С

В Москве во вторник, 15 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в городе составит +15...+17°С. В ночь на среду она может опуститься до +5°С.

Северо-западный ветер будет достигать 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 15 сентября в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться в пределах +13...+18°С, местами небольшой дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки +2°С.

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