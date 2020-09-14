Суд оправдал россиянку, убившую нападавшего на нее с ножом мужа

Саратовский областной суд оправдал местную жительницу, которая ранее была приговорена у 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти своему мужу, напавшему на нее с ножом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

8 июня Новоузенский районный суд области осудил местную жительницу Аслиму Салимову на 7,5 лет колонии общего режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супругу, повлекшем по неосторожности его смерть. Однако апелляционная инстанция установила, что во время конфликта, обороняясь от размахивавшего ножом и высказывавшего угрозы убийством нетрезвого мужа, женщина выхватила из рук мужчины нож и два раза ударила им его. После этого он скончался.

«Судебная коллегия пришла к выводу о том, что указанный вред был причинен Салимовой в состоянии необходимой обороны, поскольку у нее имелись все основания опасаться за свою жизнь», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что женщина была оправдана за отсутствием в деянии состава преступления, суд отменил обвинительный приговор.

«За Салимовой <…> признано право на реабилитацию», — добавили в суде.

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