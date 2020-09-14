Винник попросил суд Парижа освободить его для встречи с умирающей супругой

Россиянин Александр Винник попросил парижский суд освободить его из-под стражи, чтобы он мог увидеться во Франции со своей супругой и детьми, которые в данный момент находятся в России, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал в понедельник, 14 сентября, на предварительном слушании по его делу. Мужчина рассказал судье, что его жена три года как умирает.

«И мне никто даже не дает с ней увидеться. Это интересует разве суд?» — сказал Винник.

Он также попросил, чтобы его освободили до суда встретиться с супругой.

«Отпустите меня до суда, чтобы я мог увидеться с женой и детьми, чтобы она приехала сюда и спокойно умерла. Почему меня не отпускают? Потому что я русский? Почему к нам такое предвзятое отношение?» — сказал Винник.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.

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