Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве в многоквартирном доме
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Прокуратура Татарстана проверяет информацию о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«Жители позвонили в оперативные службы, сообщили о взрыве газа», — сказали в прокуратуре.
Прокуратура пока не подтвердила взрыв. На месте работает следственно-оперативная группа, включая зампрокурора города Евгения Шувалова.
Ранее в МЧС сообщили о пожаре на четвертом этаже по улице Сююмбике, д. 42 в Нижнекамске. Огонь тушат подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона.
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