Reuters: Навальный находился в ступоре во время оказания ему первой помощи

Врачи, которые первыми оказали помощь Алексею Навальному после того, как блогер почувствовал себя плохо на борту самолета, не подтвердили версию с диабетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Как рассказали трое собеседников агентства, они не выявили у Навального нарушений обмена веществ. По их словам, проведенный на борту воздушного судна тест на глюкозу показал, что сахар в его крови соответствует норме (3-5 ммоль/л).

«Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили этот вариант», — рассказал один из собеседников Reuters.

Он отметил, что показатель у Навального был в норме, проблем с углеводным обменом не было.

Четверо из пяти собеседников агентства также заявили, что у пациента наблюдалась клиническая картина отравления. У него отсутствовали какие-либо признаки нарушения обмена веществ, рассказали они.

«Навальный находился в ступоре, сознание у него было спутано, он ничего не мог объяснить», — добавил один из источников.

При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев опроверг слова собеседников Reuters. Он заявил, что в крови у Навального было 13 ммоль/л, что намного превышает норму.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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