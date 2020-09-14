Reuters: Навальный находился в ступоре во время оказания ему первой помощи

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Врачи, которые первыми оказали помощь Алексею Навальному после того, как блогер почувствовал себя плохо на борту самолета, не подтвердили версию с диабетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Как рассказали трое собеседников агентства, они не выявили у Навального нарушений обмена веществ. По их словам, проведенный на борту воздушного судна тест на глюкозу показал, что сахар в его крови соответствует норме (3-5 ммоль/л).

«Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили этот вариант», — рассказал один из собеседников Reuters.

Он отметил, что показатель у Навального был в норме, проблем с углеводным обменом не было.

Четверо из пяти собеседников агентства также заявили, что у пациента наблюдалась клиническая картина отравления. У него отсутствовали какие-либо признаки нарушения обмена веществ, рассказали они.

«Навальный находился в ступоре, сознание у него было спутано, он ничего не мог объяснить», — добавил один из источников.

При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев опроверг слова собеседников Reuters. Он заявил, что в крови у Навального было 13 ммоль/л, что намного превышает норму.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Токсикологи отметили расхождение данных в ситуации с Навальным

Макрон сообщил Путину, что анализ Франции также выявил у Навального «Новичок»

Немецкие врачи заявили, что состояние Навального продолжает улучшаться