В Белоруссии силовики задержали «партизан» из «лесного отряда»

Белорусские силовики задержали шестерых участников отряда, которые тренировались в лесу в окрестностях Могилева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

Как рассказала представитель министерства, силовики пресекли противоправную деятельность «лесного отряда». По ее словам, лидер данной группы создал в социальных сетях сообщество «Партизаны Могилева», в которое входило 64 пользователя.

По информации МВД, они собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом.

«Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу», — сообщила Чемоданова.

Она также уведомила, что у членов отряда нашли бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

«Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания», — отметила Чемоданова.

Пресс-секретарь добавила, что они записывали видеоотчеты о проделанной работе и публиковали их в интернете.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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