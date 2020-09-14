В московском метро мужчина спустился на пути, чтобы спасти мышь

В московском метро на станции «Сходненская» мужчина спустился на пути, чтобы спасти мышь, пишет «Ридус».

Отмечается, что сотрудники метрополитена заметили мужчину, идущего по путям, и вызвали полицейских. Прибывшие правоохранители вытащили москвича и вызвали ему скорую.

Мужчина заявил, что пытался спасти мышь, которую заметил на путях. На него составили протокол об административном правонарушении.

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