Поступившие в российские вузы иностранцы смогут въехать в страну в сентябре
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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты, поступившие на первый курс в российские вузы, смогут въехать в страну в сентябре. Об этом пишет ТАСС.
«Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников», — сказал он.
При этом министр отметил, что такая возможность будет только у студентов тех стран, которые будут открыты.
Ранее Фальков сообщал, что в Россию не могут въехать больше 100 тыс. иностранных студентов по эпидемиологическим причинам.
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