Поступившие в российские вузы иностранцы смогут въехать в страну в сентябре

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты, поступившие на первый курс в российские вузы, смогут въехать в страну в сентябре. Об этом пишет ТАСС.

«Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников», — сказал он.

При этом министр отметил, что такая возможность будет только у студентов тех стран, которые будут открыты.

Ранее Фальков сообщал, что в Россию не могут въехать больше 100 тыс. иностранных студентов по эпидемиологическим причинам.

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