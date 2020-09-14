В американском Ланкастере начались протесты после убийства мужчины
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В американском городе Ланкастер местные жители вышли на протесты после убийства мужчины сотрудником полиции. Об этом информирует New York Post.
Отмечается, что полицейский застрелил 27-летнего Рикардо Муньоса, когда тот бросился на него с ножом.
Участники акции протеста пришли к полицейскому участку. Некоторые из них причинили вред полицейской машине и бросались камнями.
Для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
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