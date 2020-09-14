На акциях протеста в Белоруссии 13 августа задержали больше 770 человек

В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека. Об этом сообщает официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина, из них в Минске — более 500», — рассказала она.

Отмечается, что задержанными до рассмотрения административных дел остаются 544 человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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