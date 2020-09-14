В центре Москвы мужчины бросали муляж гранаты под ноги прохожим для видео

На Новом Арбате в Москве двое мужчин бросали под ноги прохожим муляж гранаты и снимали видео. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Полицейские задержали граждан, которые подбрасывали под ноги прохожим предмет, похожий на гранату, 13 сентября. Нарушители порядка были доставлены в отдел, где на них составили административных протокол о мелком хулиганстве.

От действий мужчин никто не пострадал, правоохранители проводят дальнейшую проверку.

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