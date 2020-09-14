В ЕАО прошла эвакуация из-за прорыва дамбы

Спасатели провели эвакуацию в Еврейской автономной области после прорыва дамбы в селе Ленинское. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Всего было эвакуировано 60 граждан.

Спасатели проводили эвакуацию проживающих на улице Западной в селе Ленинское.

По данным МЧС, примерно 30 оказались подтопленными. На данный момент свыше 700 человек работает на месте ЧП.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В подмосковной Рузе объявлен режим ЧС после прорыва дамбы

— Прорыв дамбы под Красноярском связали с безответственностью должностных лиц

— В Узбекистане из-за прорыва дамбы пострадали более 50 человек