В ЕАО прошла эвакуация из-за прорыва дамбы
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Спасатели провели эвакуацию в Еврейской автономной области после прорыва дамбы в селе Ленинское. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Всего было эвакуировано 60 граждан.
Спасатели проводили эвакуацию проживающих на улице Западной в селе Ленинское.
По данным МЧС, примерно 30 оказались подтопленными. На данный момент свыше 700 человек работает на месте ЧП.
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