В шахте в Кемеровской области произошло обрушение
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В Кемеровской области на шахте «Чертинская-Коксовая» произошло обрушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как уточнил собеседник, после обрушения кровли началась эвакуация 87 человек из 95.
По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, судьба еще одного рабочего остается неизвестной. Остальные шесть горняков остались на территории для обеспечения жизнеобеспечения шахты.
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