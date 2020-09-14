Академик спрогнозировал самоуничтожение «агрессивных» штаммов COVID-19
Завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов дал научный прогноз по развитию штаммов нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что наиболее «агрессивные» штаммы коронавирусной инфекции могут «самоликвидироваться». По его словам, такими являются те штаммы, которые приводят к летальным исходам или тяжелому течению болезни.
Академик добавил, что «самоуничтожение» может произойти на фоне введенных мер по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологической ситуации.
Караулов уточнил, что в этом случае начинает действовать «эволюционный принцип», что приведет к сохранению штаммов «умеренной патогенности». Ученый заявил, что они в свою очередь могут остаться навсегда.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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