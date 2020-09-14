Эксперт рассказал, какие сообщения не стоит открывать

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала о том, какие сообщения не стоит открывать на мобильном телефоне, передает агентство «Прайм».

Она обратила внимание, что прежде всего необходимо обратить внимание на отправителя. Сообщение не рекомендуется открывать, если его адресатом является незнакомый человек или там указано общее название, например «Info».

Эксперт подчеркнула, что если в сообщении есть ссылка и просьба перейти по ней для получения MMS, то делать этого нельзя.

«Иногда ссылку видно сразу в push-окне и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно», — уточнила Боровикова.

Кроме того, она указала]. что признаком мошенничества также является сообщение о выигрыше или обезличенный эмоциональный текст.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ключ для хакера: чем опасен Bluetooth на смартфоне

— Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по его номеру мобильного

— Центробанк выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню