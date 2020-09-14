В Белоруссии для снижения зарплат милиции предложили ослабить экономику страны

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поддержал идею ослабления экономики страны для лишения власти средств на содержание правоохранительных органов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По его мнению, ослаблять экономику следует через тактику «ненасильственного сопротивления», а именно неуплату налогов и покупку иностранной валюты гражданами Белоруссии.

«Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции, которых намного больше, чем преподавателей в университетах», — добавил Цепкало.

При этом он отметил, что страна после таких действий может столкнуться с сильным экономическим спадом. Однако политик привел в пример события в Польше в 1980 году, после которых страна восстановилась, став «одной из самых развитых стран Европы».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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