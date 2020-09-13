20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 23.11 мск, в Домодедово задержано девять рейсов и пять — отменено. В свою очередь, во Внуково один рейс задержан и два — отменено.
В это же время в Шереметьево задержано два вылета и один — отменен.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
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