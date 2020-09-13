Задымление произошло в шахте петербургского метро

В Центральном районе Петербурга в вентиляционной шахте метро произошло задымление. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Как уточнил дежурный по метрополитену, задымление наблюдалось между станциями «Адмиралтейская», «Спасская» и «Невский проспект» на глубине 60 метров. На данный момент шахта находится на капитальном ремонте.

Стоит отметить, что этот инцидент не повлиял на работу метрополитена. Детали случившегося уже выясняются.

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