Израиль вновь введет карантин из-за коронавируса

Правительство Израиля решило возобновить жесткий карантин на три недели, чтобы препятствовать распространению коронавируса, сообщило государственное израильское радио «Кан».

Как передало радио, ограничения начнут действовать с 14.00 (время совпадает с московским) 18 сентября. Жителям нельзя будет отходить от домов больше чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

В Израиле коронавирусом заразились 153,8 тысячи, выздоровели 114,6 тысячи, погибли 1,1 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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