Протестующие в Минске стали расходиться

Большая часть участников многотысячной акции протеста в Минске стала расходиться, передает ТАСС.

Ранее демонстранты приходили к резиденции действующего главы государства Александра Лукашенко. В настоящее время ситуация там спокойная. Также вновь работает в штатном режиме метро и мобильный интернет в городе.

Как рассказала агентству пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в результате воскресных протестов никто не пострадал.

«Никаких пострадавших, тем более летальных случаев, нет», — сказала она.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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