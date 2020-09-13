В МВД Белоруссии подтвердили, что милиционер выстрелил во время протеста

В белорусском МВД подтвердили, что сотрудник милиции в воскресенье, 13 сентября, во время протеста произвел предупредительный выстрел в воздух, передает ТАСС.

Ранее появилась информация в сети, что в Минске около 18.00 мск был слышен звук выстрела.

В МВД объяснили, что милиционер во время задержания некоторых активных демонстрантов на проспекте Победителей произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

«Другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их [активных протестующих] отбить», — объяснили в МВД республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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