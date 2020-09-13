Британка отметила первую годовщину свадьбы с деревом

В Великобритании 38-летняя Кейт Бузина, до замужества Каннингем, отметила первую годовщину свадьбы с деревом, пишет портал Mirror.

Женщина заявила, что выйти замуж за дерево было ее лучшим решением. Год назад она сменила свою фамилию на «Бузина».

«Деревья всегда будут на первом месте. Они действительно сохраняют нам жизнь», — приводятся слова женщины.

По словам Бузины, она навещает своего мужа до пяти раз в неделю.