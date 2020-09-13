В Бресте силовики применили водомет, чтобы разогнать протестующих

В Бресте силовики применили водомет, чтобы разогнать участников несанкционированной акции протеста, пишет портал tut.by.

«В Бресте на улице появился водомет. Его применили против протестующих на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, правоохранители начали задержания, на улицах много ОМОНа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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