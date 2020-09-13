50 стран мира заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Российской вакциной от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи (НИЦЭМ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), заинтересовались 50 стран мира. Об этом сообщил в эфире Первого канала глава фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, в настоящее время российская сторона обсуждает поставки вакцины с 50 странами. Однако, как он отметил, РФ может произвести определенное количество препарата, поэтому число государств, с которыми взаимодействует РФПИ, ограничено.

«Мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись», — сказал он.

Дмитриев добавил, что страна фокусируется на тех странах, где готовы оперативно одобрить российскую вакцину и проявляют к партнерству с Россией значимый интерес.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Больше о препарате можно узнать на официальном сайте.

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